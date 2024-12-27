"اعتداء على نزاهة اللعبة" .. الدوري الإسباني يحذف فيديو بسبب احتفال "مُزيف" لفينيسيوس ضد برشلونة

لقطة أثارت غضب جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة

"أفضل ما قدمه فينيسيوس جونيور في 2024" .. مجرد مقطع فيديو نشره حساب الدوري الإسباني على موقع يوتيوب، ولكن ما حدث بعدها أثار ضجة هائلة وغضب من مشجعي برشلونة.

كما هو واضح في العنوان، الفيديو كان يستعرض أبرز لقطات جناح ريال مدريد على مدار العام الذي شهد حصوله على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة للمركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف رودري.

كل ذلك طبيعي، ولكن ما أثار غضب مشجعي برشلونة وأتلتيكو مدريد أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان المونتاج الفوتوغرافي على غلاف الفيديو، بوضع صورة فينيسيوس مكان احتفال ألكساندر سورلوث مهاجم أتلتيكو بهدف الفوز على برشلونة يوم السبت الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك استغلالًا لصورة سورلوث الذي انتشرت بشكل واسع على مدار الأسبوع، بظهور المهاجم النرويجي وهو يحتفل بهدفه القاتل في شباك برشلونة، والذي منح فريقه الفوز 2/1 في اللحظات الأخيرة، مع ظهور ثلاثة من لاعبي برشلونة على العشب في حالة شديدة من الإحباط.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن سورلوث اختفى تمامًا من صورة الفيديو، وتم وضع فينيسيوس بدلًا منه، وهو ما تم اعتباره كاحتفال مزيف وغير حقيقي، خاصة وأن المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة انتهت بفوز الفريق الكتالوني برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت المباراة الأخرى التي لعبها فينيسيوس أمام برشلونة خلال عام 2024، هي التي فاز بها ريال على غريمه التقليدي 3/2 في 21 أبريل الماضي، بالجولة 32 من الليجا، وسجل خلالها فينيسيوس هدفًا من ركلة جزاء واحتفل به بشكل عادي.

وبعد كل هذه الضجة التي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية، ردت رابطة الدوري الإسباني على كل الجدل بحذف الفيديو تمامًا من موقع "يوتيوب" لتفادي تصاعد الأزمة.

وكانت رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد قد نشرت بيانًا رسميًا بعد ظهور هذا الفيديو، وقالت إن تغيير صورة بطل اللحظة الحاسمة أمام برشلونة لصالح لاعب آخر، يمثل تعديًا على نزاهة كرة القدم والحقائق التاريخية للعبة.