رابطة الدوري الإسباني تستغل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد لإنقاذ "فكرة 2018"!

مكان غير متوقع لإقامة المباراة

كان يطمح برشلونة في العودة مرة أخرى إلى معقله "كامب نو" في شهر ديسمبر القادم، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث لسبب لا يتعلق بانتهاء أعمال التجديد.

برشلونة كان من المقرر له خوض مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 20 ديسمبر القادم بالدوري الإسباني في ملعبه العريق باسمه الجديد "سبوتيفاي كامب نو"، ولكن خطط رابطة الليجا بخوض مباراة من المسابقة خارج إسبانيا ستؤجل هذه الخطوة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن أعمال تجديد كامب نو لا تشهد أي انتكاسات، ولكن رابطة الدوري الإسباني تريد إنقاذ المقترح الذي خرج للنور للمرة الأولى في عام 2018 بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ورابطة الليجا يعيدان التفكير حاليًا بتنشيط مسار لعب مباراة واحدة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع الاختيار هنا على قمة أتلتيكو مدريد.

وهو ما يعني تأجيل العودة إلى كامب نو من جديد إلى مواجهة فالنسيا المقامة يوم 26 يناير 2025، في حالة إقامة مباراة أتلتيكو في الولايات المتحدة وفقًا للخطة الحالية.

ومن المقرر أن تعقد الرابطة بعض الاجتماعات مع الأندية الأخرى بنهاية عام 2024، لبحث إمكانية تطبيق الأمر على باقي فرق المسابقة.

جدير بالذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، سبق أن أعلن في عام 2018 أنه اتفق بالفعل مع شركة "Relevant" على لخوض مباراة واحدة من البطولة في الولايات المتحدة، ولكن الفكرة واجهت معارضة شديدة بتلك الفترة.