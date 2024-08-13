عجوز في الدوري الكرواتي.. صدمة من برشلونة في سوق الانتقالات!

خيار غريب من برشلونة!

كشفت تقارير صحفية عن قرار غريب من إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب عمره 35 عامًا ويلعب في الدوري الكرواتي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "24 ساتا" والذي أكد أن اللاعب هو نجم إنتر السابق إيفان بريشيتش الذي يلعب لصالح فريق هايدويك سبليت.

وأوضحت الصحيفة أن بريشيتش أخبر المدير الفني للفريق جينارو جاتوزو بقراره بالرحيل قبل أيام، لكن لا أحد صدق بوجود عرض من برشلونة لضم اللاعب.

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ولكن إصرار اللاعب جعل الجميع في حالة ذهول، بعد أن تأكدوا من وجود عرض كتالوني بالفعل، في ظل العلاقة الطيبة بين بريشيتش وهانسي فليك، حيث عملا سويًا في بايرن ميونخ من قبل.

جدير بالذكر أن برشلونة حاول ضم نيكو ويليامز هذا الصيف دون جدوى، في ظل قرار الأخير الاستمرار مع أتلتيك بيلباو لموسم إضافي.