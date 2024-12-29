فتح الطريق أمام النصر .. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن جوناثان دافيد!

هل ينجح النصر في ضم المهاجم الكندي؟

اتخذ نادي برشلونة قرارًا جديدًا بشأن المهاجم الكندي جوناثان دافيد، لاعب نادي ليل الفرنسي، رغم مستواه المميز، ليفتح الطريق أمام نادي النصر الذي يرغب في ضمه.

وكان الإعلامي إكرم كونور قد كشف منذ أيام، عن استعداد النصر لتقديم عرضًا مُغريًا، للحصول على خدمات جوناثان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن برشلونة يرى أن جوناثان ليس الخيار الأمثل للفريق، بناءً على أسلوب اللعب المطلوب، بعد مراقبة اللاعب من جانب الإدارة عن طريق الكشافين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى الكشافون أن مستوى جوناثان ليس مقنعًا بما يتناسب مع هوية الفريق الكتالوني، كما أن النادي يعتبر أن دوره كرأس حربة قوي ومناسب للمساحات، لا يتماشى مع حاجة برشلونة لمن يلعب بجوار روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة كان قد وقع بالفعل مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي ليكون شريكًا مستقبليًا لليفاندوفسكي، لكن بسبب ظروف الفريق المالية واللوجستية، أُعير روكي إلى ريال بيتيس لمدة عامين، هذه الخطوة تؤكد أن برشلونة لا يرى في دافيد البديل الأنسب في خط الهجوم.

وبذلك يفتح برشلونة الطريق أمام النصر، من أجل التعاقد مع المهاجم الذي ينتهي عقده مع ليل بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.