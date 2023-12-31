لابورتا يلجأ للقضاء.. كابوس جديد يهدد خطة برشلونة في الميركاتو

انتهى الموعد النهائي لتسديد المبلغ اليوم الأحد!

يبدو أن برشلونة مقبل على صراع قضائي جديد في الفترة المقبلة، قد يهدد خطط الفريق في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعاني النادي الكتالوني من أزمات مالية كبرى، ما دفعه لتوقيع "رؤية برشلونة" من أجل إتاحة الفرصة لتدعيم صفوف الفريق بالصفقات المطلوبة.

وحسب برنامج " El Partidazo de COPE" فإن إدارة الرئيس جوان لابورتا لم تحصل على الرافعة الاقتصادية من شركة "ليبرو" (40 مليون يورو)، كجزء من اتفاقية "رؤية برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في وقت سابق من هذا الموسم، توصل برشلونة إلى اتفاق مع ليبرو للحصول على 10٪ من "رؤية برشلونة"، من أجل المساهمة في حل مشكلات النادي.

وختم البرنامج: "انتهى الموعد النهائي لتسديد المبلغ اليوم الأحد، والآن بدأ برشلونة الإجراءات القانونية المناسبة".

ويأمل برشلونة أن يكون قادرا على المطالبة بالأموال المستحقة من خلال هذه الإجراءات القانونية بسرعة، حيث ينظر إليها على أنها ضرورية للتعاقد مع لاعب وسط جديد في يناير، بعد إصابة جافي حتى نهاية الموسم.