مكافأة لتضحيته الكبيرة .. اتجاه داخل برشلونة لمنح لاعبه إجازة طويلة الأمد!

مصائب نجم البارسا تصب في صالح داني أولمو

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة مثيرة ترتبط بأندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة، الذي تأكد غيابه عن الفريق في الفترة من المقبلة بسبب الإصابة.

وقال برشلونة في بيان قبل أسبوع: "يعاني كريستنسن من التهاب الأوتار في وتر أكيليس الأيسر"، من دون تحديد فترة غيابه المتوقعة، إلا أن تقارير صحفية أكدت غيابه عن النادي الكتالوني لأكثر من شهرين على أقل تقدير.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إصابة كريستنسن تأتي بعد تضحية كبيرة قدمها المدافع الإسباني للفريق خلال الموسم الماضي، حيث كان واحدًا من أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق رغم معاناته من الإصابة.

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وفي الموسم الماضي، شارك كريستنسن أساسيًا في 37 مباراة، إما كقلب دفاع أو كلاعب وسط، لكنه نادرًا ما كان قادرًا على إنهاء المباراة وتم استبداله 26 مرة.

وكان هانز فليك، مدرب برشلونة، قد كشف عن أن المدافع الدنماركي، الذي تم تحويله إلى لاعب خط وسط، كان يعاني من عدم الراحة لفترة طويلة خلال الموسم الماضي ويلعب بألم، مشددًا على أنه يجب إيجاد حل.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة قرر أن يحصل كريستنسن على إجازة طبية طويلة، مضيفة: "مع تسجيل أولمو، اكتشفنا أنه سيتم تمديد الإجازة لمدة 4 أشهر، وهو الوقت الذي يحتاج فيه الشخص الذي خضع لعملية جراحية في وتر العرقوب للتعافي".

وتمكن برشلونة من تسجيل داني أولمو في قائمته حتى 31 ديسمبر، خصوصًا بعدما سحب اسم أندرياس كريستنسن، بسبب إصابة طويلة الأمد.