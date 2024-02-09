برشلونة في الصورة.. ناجلسمان يثير التكهنات عن مستقبله بعد انتهاء اليورو

لا يستطيع جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، الجزم بأنه سيستمر على مقعد قيادة "المانشافت" بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا، التي تستضيفها بلاده في الصيف المقبل.

وكان ناجلسمان حاضرًا في حفل سحب قرعة بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث والتي أسفرت عن وقوع منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة، بجوار هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، على أن تبدأ الماكينات، مشوار البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

واكتفى ناجلسمان بتعليق مقتضب على مجموعة ألمانيا في دوري الأمم، قائلًا: "هذه مجموعة مثيرة، وتحظى بوجود منتخبات جيدة".

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وعندما سئل المدرب الألماني عن مصيره من منتخب الماكينات، قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أفكر في الأمر بعد. أنا أركز على كأس أوروبا ثم سنرى ما سيحدث. عقدي ينتهي بعد اليورو، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "سنرى بعد اليورو، ما إذا كنت سأظل مدربا للمانشافت أم لا، وإذا جددت عقدي، سنقوم بالاستعداد الجيد لمحاولة تصدر المجموعة بدوري الأمم الأوروبية".

وربطت عدة تقارير صحفية بين اسم ناجلسمان وقيادة برشلونة في الموسم المقبل، بعد إعلان تشافي هيرنانديز نيته الرحيل عن البارسا في الصيف، خصوصًا أن جوان لابورتا رئيس النادي كان قد تحدث عنه بشكل جيد عندما كان لا يزال مرشحًا لمقعد الرئيس.