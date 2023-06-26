برشلونة ليس السبب .. سر تأخر موافقة بروزوفيتش على عرض النصر

أسرار جديدة في مفاوضات نادي النصر مع مارسيلو بروزوفيتش

"لماذا تأخر متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الموافقة على عرض النصر؟".. سؤال يطرحه الملايين حول العالم، على الرغم من التأكيدات على اتفاق العالمي مع نادي إنتر الإيطالي، على إتمام الصفقة، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 22 إلى 25 مليون يورو.

البعض يظن أن تأخر بروزوفيتش، في قبول عرض النصر؛ هو دخول نادي برشلونة في الصفقة، ومحاولاته إقناع اللاعب، بعدم مغادرة أوروبا، والانضمام إلى بطل إسبانيا، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

لكن الحقيقة هي أن برشلونة ليس السبب، وإنما أمور مالية متعلقة بمستحقات متوسط الميدان الكرواتي، الذي من المقرر أن يحصل عليها من نادي النصر؛ وفقًا للإعلامي الرياضي ماتيو موريتو.

موريتو كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن مارسيلو بروزوفيتش، يريد ضمانات مالية للعقد الذي سيوقع عليه مع قلعة العالمي.

جدير بالذكر أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، يتواجد حاليًا في إيطاليا؛ من أجل حسم صفقة بروزوفيتش، قبل السفر إلى فرنسا؛ للتوقيع مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا.