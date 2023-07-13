"تجاهل تام" .. تصرف غريب وغامض من برشلونة مع الزلزولي

اللاعب تألق رفقة أسود الأطلس مؤخراً

أثار تصرف برشلونة مع اللاعب المغربي الخاص به عبد الصمد الزلزولي التعجب من قبل الإعلام الكتالوني عقب تألقه في أمم إفريقيا تحت 23 عاماً مؤخراً.

وتألق اللاعب في إعارته الموسم الماضي مع أوساسونا وقاده لمركز مؤهل للعب قارياً، ومؤخراً كان قائداً لمنتخب المغرب الذي حقق أمم إفريقيا تحت 23 عاماً على حساب مصر وتأهل لباريس 2024.

وتعجبت "موندو" من خيار النادي الكتالوني عدم توجيه التهاني للاعبه الشاب عبر موقعه أو حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعية رغم تتويجه بلقب رسمي مع بلاده، وتتويجه بلقب الهداف وأفضل ممرر للكرات الحاسمة، وأفضل لاعب بالمسابقة على حد تعبير الصحيفة الكتالونية.

وأشار التقرير إلى تصرف أوساسونا الذي قام بإرسال التهاني للاعبه السابق على تتويجه باللقب الجماعي مع بلاده، وقارنت بين تصرف الفريق والتجاهل التام من قبل ناديه الأصلي برشلونة.

وأوضح تقرير "موندو" أن برشلونة لا يمانع بيع اللاعب من أجل الاستفادة مادياً، ولكن قد يصطدم برغبة مدربه تشافي الذي يرغب ببقاء اللاعب في تشكيل البلوجرانا الموسم المقبل.