من الحديث عن برشلونة إلى الدوري السعودي .. كيلور نافاس يتفق مع أحد أندية روشن!

حامي عرين ريال مدريد الأسبق يقترب من مزاملة كريستيانو رونالدو ونجوم أوروبا في دوري روشن السعودي..

دوري روشن السعودي على موعد مع صفقة عالمية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بانضمام الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لأحد أندية، في صفقة انتقال حر، لينضم لكتيبة النجوم الموجودين بالفعل.

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الكوستاريكي الذي سبق له حماية عرين ريال مدريد لخمس سنوات (من أغسطس 2014 إلى سبتمبر 2019)، رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2024، ومن وقتها لم ينضم إلى أي نادٍ جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سبتمبر الماضي، زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نافاس منح موافقته لوكيله جورج مينديش للانضمام لبرشلونة لتعويض الحارس المصاب مارك أندريه تير شتيجن، رغم عدم تلقيه عرض رسمي إلا أنه حاول استغلال علاقة وكيله بمسؤولي البرسا للعودة للملاعب من جديد إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل، إذ تعاقد البلوجرانا مع الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني.

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واليوم وبحسب صحيفة "عكاظ" نال صاحب الـ37 عامًا مراده بالقرب من العودة للملاعب من جديد، لكن ليس من بوابة برشلونة، إنما عن طريق الوحدة السعودي.

الصحيفة السعودية أوضحت أن نافاس أتم إجراءات الانتقال للوحدة، لتعويض الحارس إجناسيو، الذي فسخ فرسان مكة عقده، نظرًا لتعرضه للإصابة.

وتسمح اللوائح للأندية بالتعاقد مع أي لاعب خارج فترات الانتقالات، لحل محل آخر مصاب، لكن بشرط أن يكون اللاعب المنضم حرًا وغير مدرج في قائمة أي فريق.

يذكر أن نافاس شارك الموسم الماضي في ست مباريات فقط مع باريس سان جيرمان، استقبل خلالها سبعة أهداف وخرج بشباك نظيفة من مباراتين.

لكنه كتب التاريخ مع ريال مدريد بحصد العديد من البطولات، منها ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وأربعة من كأس العالم للأندية، بخلاف ثلاث بطولات كأس السوبر الأوروبي وعدد من البطولات المحلية.