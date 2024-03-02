برشلونة يبدأ المفاوضات مع "مُنقذ رونالدو" لخلافة تشافي

النادي الكتالوني يعود إلى هدفه القديم

في خطوة جديدة للعثور على البديل المناسب لتشافي هيرنانديز، قام برشلونة بالتواصل مع روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال.

تشافي أعلن تنحيه عن منصبه بنهاية هذا الموسم في ظل الضغوط التي يتعرض لها، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي مرشح واضح لخلافته بالنادي الكتالوني، حيث تم ذكر عدة أسماء مثل هانز فليك، روبرتو دي زيربي وميكيل أرتيتا، ولكن دون تأكيدات عن وجود مفاوضات جدية.

موقع "FootballTransfers" قال إن برشلونة اتصل بمارتينيز، لبحث إمكانية قدومه إلى الفريق بجانب وظيفته كمدرب للبرتغال، دون اشتراط الرحيل عن منصبه الحالي.

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وأشار الموقع إلى أن النادي الكتالوني عرض عليه العمل لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام إضافي في حالة تقديم نتائج جيدة.

ويحظى مارتينيز بتقدير كبير داخل برشلونة، بسبب نجاحاته على مستوى الأندية مع سوانزي سيتي، ويجان أثلتيك وإيفرتون، بالإضافة لقيادته بلجيكا إلى احتلال المركز الأول بتنصيف الاتحاد الدولي للمنتخبات، قبل رحيله بعد نهائيات كأس العالم 2022 بسبب خروج الفريق من دور المجموعات.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها المدرب الكتالوني ببرشلونة، حيث كان قريبًا من تولي المنصب في خريف 2021 قبل أن يحصل تشافي على الوظيفة بعد إقالة رونالد كومان.

يذكر أن مارتينيز يعمل كمدرب للبرتغال منذ يناير 2023 ويقدم نتائج جيدة مع الفريق، بفوزه بجميع المباريات العشر التي خاضها حتى الآن، وذلك بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي عاد مؤخرًا للتشكيل الأساسي لبلاده، بعد معاناته مع المدرب السابق فرناندو سانتوش.