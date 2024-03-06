برشلونة الأكثر تضررًا .. مبابي يرسل تحذيرًا مرعبًا لأندية الليجا قبل انتقاله لريال مدريد!

الفتى الفرنسي يمتلك أرضية صلبة في إسبانيا

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لن يجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أي معاناة لفرض شخصيته التهديفية في الملاعب الإسبانية، حال إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

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وكان مبابي، قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في "حديقة الأمراء"، حيث سيرحل بنهاية عقده في الصيف المقبل، وتشير كل التقارير الصحفية إلى أنه اتفق مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.

وكشفت إحصائية نشرتها شبكة "أوبتا"، أن مبابي بالفعل يمتلك رصيدًا تهديفيًا مميزًا في الملاعب الإسبانية، حيث أنه سجل 7 من آخر 25 هدفًا أحرزها في المباريات الخارجية لفريقه في دوري أبطال أوروبا، بالملاعب الإسبانية.

وأوضحت "أوبتا"، أن مبابي سجل أهدافه السبعة في الملاعب الإسبانية، بواقع 3 أهداف في كامب نو، هدفين في سانتياجو برنابيو، ومثلهما في ملعب الأنويتا.

وأكدت "أوبتا"، أن أهداف مبابي في الملاعب الإسبانية (7 أهداف)، أكثر من أي دولة أخرى، حيث سجل 5 أهداف في ألمانيا و4 في إنجلترا ومثلها في بلجيكا.

وكان مبابي قد قاد باريس سان جيرمان للفوز على ريال سوسييداد الإسباني (2-0)، أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكان صاحب الهدفين في عقر دار المنافس.

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