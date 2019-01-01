برشلونة ينتصر على إنييستا ورفقائه بهدفين نظيفين

برشلونة أمام رفقاء الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح برشلونة في تحقيق انتصار ودي على مضيفه فيسيل كوبي الياباني بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي جمع الناديين صباح السبت.

تشكيلة برشلونة شهدت غياب عديد النجوم مثل ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وفيليبي كوتينيو بسبب العطلة، ولكن تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان أساسياً.

وفي الجانب الآخر حضر في تشكيل فيسل كوبي ثلاثي برشلونة السابق أندريس إنييستا، سيرجي سامبر، ودافيد فييا.

بارتوميو: نحترم باريس كثيرًا لكننا نفكر في حقبة ما بعد ميسي

عقلك قد يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب هذا المشهد 😅pic.twitter.com/Vn92hit2ws — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

الشوط الأول كان نجمه الأول إنييستا بفضل تمريراته المتقنة والخطيرة لمهاجمي فريقه، ومحاولته التسديد في أكثر من مناسبة على مرمى أندري تير شتيجن.

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وسجل الشاب كارلس بيريز هدف برشلونة في الدقيقة 59 في أولى أهدافه بقميص البلوجرانا مع الفريق الأول، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 86 بتسديدة يسارية.

ويلعب برشلونة أمام أرسنال في كأس خوان جامبر الودية بالرابع من أغسطس المقبل.