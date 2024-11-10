رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة يامال ورسالة عاجلة للمنتخب الإسباني!

ضربة موجعة لبرشلونة...

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأحد إصابة لاعبه لامين يامال، كما وجهت إدارة الفريق الكتالوني، رسالة للجهاز الفني للمنتخب الإسباني بشأن إصابة اللاعب.

ونشر النادي الكتالوني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب فيه: "تعرض لاعب الفريق، لامين يامال، إلى إصابة خطيرة في مباراة الأربعاء الماضي، أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "وعلى مدار الأيام الماضية خضع اللاعب للعلاج ولكن الألم لم يهدأ بعد، ومن المنتظر أن يحدد تعافيه خلال الأيام القادمة، مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل، كشف الصحفي "جافي ميجيل"، أن يامال، يعاني من زيادة أحمال على كاحله الأيمن، ومن المنتظر أن يُرسل الفريق الكتالوني، تقريرًا طبيًا للاتحاد الإسباني بشأن حالة اللاعب.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، كان قد أعلن انضمام يامال، إلى قائمة اللاروخا، التي تخوض مباريات التوقف الدولي، يومي 15 و18 نوفمبر، أمام الدنمارك وسويسرا، على الترتيب في دوري الأمم الأوروبية.