برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة 30 من الدوري الإسباني، وهي الثالثة للنادي الكتالوني بعد العودة من فيروس كورونا..

إشبيلية × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

مارتن برايثوايت - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: شومي - نيتو - جونيور فيربو - إيناكي بينا - مونشو - إنسو فاتي - ريكي بويج - كيكو سافيرو - أرتور - أليكس كولادو - أنطوان جريزمان - رونالدو آراخو



تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

توماس فاتشليك

خيسوس نافاس - جوليز كوندي - دييجو كارلوس - سيرجيو ريجيلون

خوان جوران - فيرناندو - أوليفر توريس

لوكاس أكامبوس - لوك دي يونج - منير الحدادي

البدلاء: روني لوبيز - يوسف النصيري - ياسين بونو - إيفير بانيجا - خوسي مينا - سيرجيو إسكوديرو - سوسو - فرانكو فاسكيز - جينارو رودريجيز - سيرجي جوميز - نيمانيا جدويلي



يحتل إشبيلية المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وفي مباراة العودة من الكورونا فاز بديربي الأندلس على ريال بيتيس بهدفين نظيفين، لكنه تعادل في الجولة الأخيرة مع ليفانتي 1-1، وآخر مباراة جمعت بين برشلونة والفريق الأندلسي كانت في الدور الأول من الليجا، وانتهت بفوز الكتلان بأربعة أهدافٍ نظيفة.

فاز برشلونة في المباراة الأولى على مايوركا بأربعة أهدافٍ نظيفة، كما انتصر على ليجانيس في اللقاء الثاني بهدفين دون رد، ليصلوا للنقطة 64 في المركز الأول بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، والثالثة بعد العودة من توقف فيروس كورونا.