برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية 0 × 2 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



نهااااااااااية المبارااااااااااااة بفوز رائع لبرشلونة على إشبيلية بهدفين نظيفين

88' بونو يتصدى للثالث

85' الأرجنتيني يستلم تمريرة مذهلة من مورييا ويراوغ وينفرد بالمغربي بونو، حارس إشبيلية يتصدى للكرة ولكنها ترتد لميسي مرة أخرى ليلعبها في الشباك الخالية

85' جوووووووووووووووول جووووووووووووووووول ميسي يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ويحسم المباراة للعملاق الكتالوني

80' يوسف النصيري يسجل ولكن!! الحكم يلغي الهدف لوجود لمسة يد على المهاجم المغربي في بداية الهجمة

78' الحكم يحتسب الكرة تسلل على المدافع الفرنسي

78' أوووووووووووووه الثاني يضيع من برشلونة، عرضية من ميسي يلعبها لونجليه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

72' برغم التبديلات ولكن إشبيلية لم يخلق أي فرص حقيقية من أجل تعديل النتيجة حتى الآن

63' عررررضية من نافاس ولكن دفاع برشلونة يشتتها، تلاها عرضية من سوزو لعبها إسكوديرو برأسه ولكن الكرة علت العارضة بقليل

59' يا الله، دي فرينكي يمرر كرة رائعة لديمبيلي الذي يراوغ كوندي بشكل ممتاز ويمرر لميسي ولكن الأرجنتيني يسددها عالية، وتضيع فرصة الهدف الثاني للمرة الثانية في أقل من دقيقة!

58' أووووووووووووووه غير معقوووووووول، تمريرات رائعة من لاعبي وسط برشلونة، دي يونج يمرر لألبا الذي يلعب كرة عرضية، يلمسها ديمبيلي وتصطدم بالدفاع وتصل لديست الخالي من الرقابة يسددها قوووووووووووية ولكن ترتطم بالقائم الأيسر

56' عرضية من يوسف النصيري الذي تحرك على الجهة اليسرى بشكل جيد، ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

52' عررررررررضية خطيرة جدًا من دي يونج ولكن الكرة تمر من أمام الجميع ومن بينهم بيدري وتمر بسلام على إشبيلية

51' تسديدددددة من نافاس ولكن تير شتيجن يتألق ويمسك بالكرة

48' عرضية من الجهة اليسرى بقدم ميسي، تصل إلى ديست الذي يلمس الكرة وتطول منه وتخرج ضربة مرمى لإشبيلية

بطاقة صفراء للهولندي "كريم ركيك" فور دخوله كبديل، بعد تدخل قوي على بيدري

خروج بيكيه ودخول أرواخو

انطلاق الشوط الثاني

هداف إشبيلية والمهاجم المغربي الرائع "يوسف النصيري" يدخل كبديل قبل انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على إشبيلية بهدف نظيف

44' بطاقة صفراء للوبتيجي تلاها بطاقة صفراء لإسكوديرو بسبب الاعتراض من قِبل إشبيلية على قرارات الحكم

40' ديست يراوغ إسكوديرو بشكل رائع ويسدد! ولكنها عالية على ياسين بونو.. ربما هذه المباراة الأفضل لديست بقميص برشلونة منذ انضمامه

35' أووووووووه دي يونج يتوغل داخل منطقة جزاء إشبيلية ويلعب عرررضية ولكن بونو يمسك بالكرة

34' إشبيلية يضغط بحثًا عن التعادل

33' عررررضية خطيرة من بابو جوميز من الجهة اليسرى ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

28' جووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق ديمبيلي، بينية رائعة من ميسي للفرنسي الذي تحرك بشكل ذكي وسدد الكرة بين قدمي بونو

23' ضربة حرة غير مباشرة يلعبها ميسي، كادت أن تغالط بونو قبل أن يعود سريعًا لمرماه ويمسك بالكرة

22' مررررررررتدة خطيرة لبرشلونة، عثمان ديمبيلي يسدد كرة رائعة ولكن بونو يتألق ويتصدى

22' عررررررضية من الجهة اليمنى لإشبيلية ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة قبل أن يلمسها المهاجم برأسه

16' مرور أكثر من ربع ساعة بدون أي تسديدة على مرمى الفريقين

12' ديمبيلي يضغط على كوندي ويقطع الكرة، يحاول لعب كرة عرضية ولكنها تُشتت لضربة ركنية لبرشلونة

9' كرة تطوول من ميسي وتصل بشكل غير مقصود إلى ديست الذي كان يتابعها، الأمريكي يلعب كرة عررضية ولكن دفاع إشبيلية يشتتها لضربة ركنية

6' عررررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة عن طريق ديست ولكن إسكوديرو يعترضها بنجاح ويشتت الكرة

4' كلا الفريقان يحاول السيطرة والاستحواذ على الكرة، برشلونة يلعب بضغط عالي

انطلاق المباراة

برغم شكواه من الإصابة أثناء الإحماء، تير شتيجن سيشارك في المباراة

تير شتيجن تعرض لإصابة وعاد إلى غرفة خلع الملابس، ويبدو أنه لن يشارك في المباراة! ولكن جاري التأكد

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-1-2

ياسين بونو

إسكوديرو - دييجو كارلوس - جيلوس كوندي - خيسوس نافاس

إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جون جوردان

بابو جوميز

منير الحدادي - لوك دي يونج

يبدأ كومان بخطة غير معتادة لبرشلونة في الفترة الأخيرة، على الرسم الخططي التالي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

كليون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - سيرجينو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

