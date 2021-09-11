برشلونة أم آرسنال؟ أوفرمارس يختار محطته المقبلة

أوفرمارس يرجح كافة برشلونة ما بين النادي الكتالوني وآرسنال

رحب مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لفريق أياكس بفكرة عودته إلى "كامب نو" وسط شائعات اقترابه إلى النادي الإنجليزي أرسنال لتولي منصبًا هامًا.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الهولندي بالعودة إلى برشلونة، وكانت هناك تكهنات قوية بأنه سيغادر أياكس هذا الصيف ليأخذ إجازة، لكنه في النهاية استمر مع الفريق الهولندي كمدير رياضي.

الهولندي أوفرمارس لعب في صفوف برشلونة من عام 2000 إلى 2004 قادمًا من أرسنال الذي ظل في صفوفه لثلاث سنوات.

ماذا قال أوفرمارس؟

أجرى لاعب برشلونة السابق مارك أوفرمارس، مدير الرياضة الحالي في أياكس، مقابلة مع "Ajax Life" سُئل عن مستقبله في النادي وفتح الهولندي الباب أمام عودة محتملة إلى برشلونة عوضًا عن أرسنال.

وقال: "كلاهما مثير للاهتمام، أعتقد أن عائلتي ستختار إسبانيا، نعيش هناك بشكل مريح للغاية. وأعتقد أنهم سيختارون برشلونة أيضا".

من هو المدير الرياضي الحالي لبرشلونة؟

في مطلع العام الجديد، فاز جوان لابورتا بولاية جديدة لرئاسة نادي برشلونة الكتالوني، وكان أول من اختير في منصب المدير الرياضي هو ماتيو أليماني لأنه كان جزءًا أساسيًا من حملته وكوفئ بالمهمة الكبيرة.

لا أحد يشك على قدرة أليماني في السعى وراء وضع برشلونة على المسار الصحيح من الناحية المالية، فحسب لابورتا فإن مخططه الذي تحدث عنه في الصيف، أثمر بالفعل عن نتائج إيجابيه وتم تخفيض الرواتب من 110٪ إلى 80٪".

النادي الكتالوني حتى إن ظهر أنه يتعافي ماليًا فلايزال يعاني على المستوى الرياضي، ربما الآن يحتاج إلى أوفرمارس لتولي هذه المهمه في حين أن الهولندي مرحب بالفكرة.

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