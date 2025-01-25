بعد أنباء اقترابه من الاتحاد .. مدرب برشلونة أتلتيك يكشف عن تطور جديد بشأن أوناي هيرنانديز

الاتحاد يقترب من نجم برشلونة أتلتيك

كشف ألبرت سانشيز مدرب فريق برشلونة أتلتيك، عن آخر التطورات بشأن انضمام أوناي هيرنانديز لاعب فريقه إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكانت صحيفة "ماركا" قد أكدت على أن هناك مفاوضات بين الاتحاد وأوناي هيرنانديز نجم برشلونة أتلتيك، من أجل ضمه خلال شتاء 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكد سانشيز، عقب مباراة فريقه الأخيرة، أن مستقبل اللاعب قد يكون بعيدًا عن برشلونة، حيث قال: "من المحتمل أن يكون أوناي قريبًا من مغادرة النادي".

على الرغم من سفره مع الفريق إلى جاليسيا لمواجهة فريق أورينسي، فإن هيرنانديز لم يشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

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وأوضح المدرب سبب استبعاده قائلاً: "عدم مشاركة أوناي في المباراة يعود إلى أنه ليس حاضرًا ذهنيًا مع الفريق، لم يكن يفكر بعقله بالكامل معنا، ولذلك لم يكن لاعبًا يمكننا الاعتماد عليه اليوم".

وواصل: "لست هنا للحديث عن الانتقالات، نعلم أن فترة الانتقالات تستمر حتى 31 من الشهر، لكننا رأينا أنه غير مستعد للمشاركة، ولهذا السبب لم ندفع به، لا يمكننا الاستفادة من لاعب غير مركز مع الفريق".

تصريحات المدرب تؤكد على أن أوناي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي الاتحاد.