برسالة مؤثرة .. راموس يُعلق على استبعاده من قائمة إسبانيا لمونديال قطر

راموس يخرج عن صمته لأول مرة بعد استبعاده من قائمة إسبانيا لكأس العالم قطر 2022.

علق سيرجيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على استبعاده من قائمة إسبانيا لكأس العالم قطر 2022.

ونشر راموس رسالة مُطولة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" قائلًا: "كان الموسم الماضي صعبًا بسبب الإصابات والانسجام مع نادٍ جديد ومدينة جديدة".

وتابع: "لقد عملت جسديًا وروحيًا بشكل جيد للتعافي، والعودة للحالة التي لطالما اعتدت عليها، مسترشدًا بالأهداف والطموحات التي وضعتها أمامي".

وأضاف: "لحسن الحظ، أستطيع أن أقول أن هذا الموسم أشعر بنفسي مرة أخرى وأستمتع بكرة القدم مرة أخرى، في فريقي وفي مدينة رائعة مثل باريس".

وواصل: "كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد الأحلام الكبيرة التي راودتني وأردت تحقيقها، كان من الممكن أن تكون هذه المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ سأضطر لمشاهدتها من المنزل".

وأكمل: "إنه أمر صعب، لكن الشمس ستظل تشرق في صباح كل يوم، لن أغير أي شيء لدي، سواء عقليتي أو شغفي أو التفاني والتفكير في كرة القدم طوال ال24 ساعة".

وأتم حديثه قائلًا: "هذا ما أشعر به، وأردت مشاركته معكم جميعًا، شكرًا لكم على الحُب والدعم، هناك العديد من التحديات والأهداف المقبلة، أراكم قريبًا وأتمنى لكم الأفضل تحيا إسبانيا".