برسالة شديدة اللهجة لجيرارد بيكيه.. شاكيرا تعلن رحيلها عن برشلونة

شاكيرا قررت توجيه رسالة قاسية إلى بيكيه مع إعلان رحيلها عن برشلونة.

قررت المغنية الكولومبية شاكيرا أن تضع حدًا للتكهنات حول مستقبلها بعد الانفصال القاسي عن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة السابق، لتؤكد أنها سترحل عن مدينة برشلونة.

شاكيرا أعلنت بنفسها عن مغادرة برشلونة عبر بيان على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة رسالة إلى بيكيه خلال الأمر.

وكتبت شاكيرا: "قررت أن أظل في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر".

وأضافت: "اليوم نبدأ فصلًا جديدًا في البحث عن سعادتهم، شكرًا لجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بلا شك أقوى من الحب، شكرًا لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو".

ولم ترغب المغنية الكولومبية في تفويت الفرصة لإطلاق سخرية جديدة على زوجها السابق جيرارد بيكيه.

وتؤكد شاكيرا في تصريحها على أنه في برشلونة "تعلمت أن الصداقة بلا شك أطول من الحب"، وهي رسالة مباشرة واضحة للاعب برشلونة السابق.