برج بورش مُهدد بالانهيار في ميامي .. وليونيل ميسي يشعر بالخطر!

حادث مأساوي يثير الذعر في مجتمع المشاهير

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حدثًا مزعجًا خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بات منزله مُهدد بالانهيار!

ويمتلك ميسي شقة فارهة في "بورش تاور" أحد أشهر الأبراج على ساحل ميامي بولاية فلوريدا، مساحتها تصل إلى 300 متر ومجهزة بـ3 غرف رئيسية و4 حمامات، وتوفر للسكان ميزة الصعود إلى الشقة بسياراتهم عن طريق 4 مصاعد مخصصة لذلك الأمر.

لكن هنا نبأ، قد يفسد على ميسي الاستمتاع بهذه الشقة المطلة على شاطئ ساني آيلز، حيث أجرت جامعة ميامي تقريرًا كشفت عن أن 35 مبنى على هذا الخط في ميامي، هبطت حوالي 7.6 سنتيمترًا بين عامي 2016 و2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر لا يبدو مطمئنًا للغاية للأثرياء في مدينة ميامي الذين يملكون شقق فندقية فاخرة على هذا الساحل، خصوصًا أن منطقة "بورش تاور" ومجموعة من الفنادق والأبراج الأخرى، تقع على بعد كيلومترات محدودة من برج شامبلين (برج سكني مكون من 12 طابقًا يقع في سيرفسايد)، الذي انهار قبل 3 أعوام في حادث مفزع راح ضحيته 98 شخصًا.

ووصفت شبكة "Motor" شقة ميسي في "بورش تاور"، بأنها واحد من عشرات الوحدات المخصصة للمشاهير من حول العالم في ميامي، مشيرة إلى أنه دفع في عام 2022، حوالي 9 ملايين دولار مقابل شقة مساحتها 330 مترًا، بها ثلاث غرف نوم و4 حمامات وإطلالات على المحيط الأطلسي.

وأضافت: "يحتاج ميسي إلى عدة أماكن في الجراج الخاص، لاستيعاب مجموعته الخاصة من السيارات، حيث شوهد من قبل يتجول في ميامي على متن سيارة كاديلاك إسكاليد، أودي Q8، باجاني زوندا تريكولوري، فيراري F430 سبايدر، بينتلي بينتايجا".