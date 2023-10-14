برجاء الانتظار يا ألونسو .. "جوارديولا الإيطالي" هو الأفضل لقيادة ريال مدريد !

التساؤلات مستمرة حول المدرب الأنسب لخلافة أنشيلوتي

يستعد كارلو أنشيلوتي لإنهاء رحلته مع ريال مدريد، والجميع في حالة تأهب وانتظار للمدرب القادم للفريق الإسباني.

البعض يؤمن أن عودة زين الدين زيدان هي الحل الأنسب لقيادة الفريق في المستقبل القريب، بسبب خبرته في سانتياجو برنابيو وألقابه السابقة.

البعض الآخر يتجه نحو تشابي ألونسو، الإسباني المجتهد الذي يصنع المعجزات في ألمانيا مع ليفركوزن، نظرًا للمستويات والنتائج المبهرة لنجم ريال السابق الذي يمتلك شعبية جارفة كلاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خيار آخر ظهر خلال الأسابيع الماضية وهو روبرتو دي زيربي، الذي قد يكون هو الخيار الأمثل والأفضل من كل هؤلاء للعديد من الأسباب..

جوارديولا الجديد

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"أصبحت مدربًا من أجل جوارديولا لأنني أحببت النسخة التي صنعها في برشلونة، درسته جيده ولم أقم بنسخ أفكاره وتقليده وبالنسبة لي هو رقم واحد في العالم"

ربما لا تحب جماهير ريال مدريد هذه العبارات كثيرًا بسبب العداوة الكتالونية مع بيب وبرشلونة، ولكنها تعكس الكثير من حديث دي زيربي عن نفسه واعتباره جوارديولا كقدوة له في مسيرته التهديفية.

جوارديولا نفسه يبادل مدرب ساسوولو السابق نفس الشعور، حيث وصفه من قبل كأحد أكثر المدربين تأثيرًا في العالم في آخر 20 سنة، بسبب كل ما قدمه في إيطاليا وصولًا بتجربته الحالية في برايتون بالدوري الإنجليزي.

المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب عدم امتلاكه أي أسلوب أو خطة واضحة، وسط اتهامات بعدم مجاراته لتطورات الكرة الحديثة والالتزام المبالغ فيه بالمدرسة القديمة رغم الإنجازات التي حققها في الفترة الثانية مع ريال مدريد.

دي زيربي يمتلك ما يطالب به هؤلاء، لأنه صاحب فلسفة واضحة وأسلوب تأثر كثيرًا بدراسته لجوارديولا وأفكاره، وهي الفلسفة التي جعلته مرشحًا في وقت من الأوقات لتدريب برشلونة.

الإيطالي يعطي الأولوية للتمريرات القصيرة السريعة واللعب من لمسة واحدة والضغط المكثف من بداية الملعب، وإجبار الخصم على ملاحقة الكرة من خلال الحفاظ على الاستحواذ.

برايتون مع دي زيربي يقدم كرة ممتعة وجميلة رغم نقص الإمكانيات، أسلوب لعب عالي الإيقاع ونتائج جيدة أمام كبار البريميرليج جعلت الفريق يتواجد قاريًا بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

التأثير الفوري

من أهم الصعوبات التي تواجه أي مدرب في ريال مدريد، هي افتقاد جمهور الفريق للصبر من أجل بناء المشروع وتحمل النتائج السيئة، وهو الأمر الذي قد يمثل مشكلة لمدرب صاعد غير متمرس مثل ألونسو.

دي زيربي أثبت قدرته على إحداث التأثير الفوري، عندما انتقل لتدريب برايتون الموسم الماضي بعد رحيل جراهام بوتر، حيث ظن الجميع وقتها أن برايتون سينهار بعد رحيل الإنجليزي إلى تشيلسي.

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العكس كان صحيحًا باحتلال برايتون المركز السادس بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ووصوله إلى الدوري الأوروبي، كما أنه يحتل نفس المركز بالبريميرليج هذا الموسم بعد 8 جولات بفارق 4 نقاط فقط عن توتنهام المتصدر.

لن يُكلف الكثير

Getty / GOAL

ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية مع ريال مدريد هو التقشف وعدم الإنفاق الكثير في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أندية الدوري الإسباني بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وهو الأمر الذي أجبر الرئيس فلورنتينو بيريز على ترشيد الإنفاق، وحرمه من جلب البديل المناسب لكريم بنزيما بغض النظر عن الفشل في ضم كيليان مبابي، وهنا سنجد أن دي زيربي هو الأنسب للتعامل مع أي ظروف صعبة لأنه اعتاد على ذلك.

المدرب الإيطالي خسر العديد من النجوم مع برايتون منذ قدومه، بداية من لياندرو تروسار الذي ذهب إلى آرسنال في يناير الماضي، وصولا بمويسيس كايسيدو المنضم لتشيلسي وزميله روبرت سانشيز، وكذلك أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الجديد.

ورغم كل من رحلوا سنجد أن دي زيربي لا يزال قادرًا على صناعة الفارق مع برايتون، ومساعدة نجوم مغمورين مثل كارو ميتوما وإيفان فيرجسون وغيرهما على التألق في أعلى المستويات.

كلها أسباب تضع اسم دي زيربي في المقدمة، وسيكون على ريال انتهاز الفرصة لو أتيحت له، لأن الإيطالي يظل من أهداف برشلونة في حالة فشل تشافي، وحلم الانتقال للنادي الكتالوني سيمنحه فرصة السير على خطى مثله الأعلى جوارديولا وخلق نسخته الخاصة من برشلونة!