“البرتغالي ابن العاهرة”.. جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم جواو فيليكس!

جماهير أتلتيكو مدريد تفتح النار على البرتغالي...

تعرض جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى هجوم قوي ووصل إلى السباب الجماعي من جماهير فريقه خلال المعسكر الاعدادي للموسم الجديد.

وأثناء مباراة الروخي بلانكوس، الودية أمام خيتافي مساء يوم أمس السبت والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف، سجل منهم فيليكس هدف فريقه الثاني، هاجمته الجماهير وسبته.

والتقطت عدسات الكاميرات بعض مقاطع للجماهير وهي تهتف أثناء إحماء ما قبل المباراة، بهتافات معادية لجواو فيليكس، وقال له بعض من الجماهير: "هذا البرتغالي ابن العاهرة".

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وكان فيليكس صاحب الـ 24 عامًا، والذي قضى آخر موسمين له معارًا خارج صفوف أتلتيكو، قد هاجم إدارة فريقه الحالي أكثر من مرة، ووصف فترته مع الروخي بلانكوس، بأنها ليست الأفضل.

جدير بالذكر أن فيليكس، ارتبط بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من برشلونة، الذي قضى معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وأستون فيلا الإنجليزي.