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الدوري الإنجليزي الممتاز

برباتوف: أحلم بتدريب مانشستر يونايتد

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المهاجم البلغاري يريد تولي المهمة بعد الحصول على رخصة التدريب في المستقبل

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، رغبته في تدريب الفريق بالمستقبل القريب.

مانشستر قام مؤخراً بإقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتعيين النرويجي أولي سولشاير بشكل مؤقت.

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سولشاير سبق وأن لعب مهاجماً للشياطين الحمر، وكذلك برباتوف الذي يسعى للسير على خطاه.

وقال برباتوف:"طموحي عالي جداً، ومثل سولشاير كان لاعباً سابقاً لنادي كبير الآن هو يدرب مانشستر يونايتد".

وأضاف صاحب الـ37 عاماً:"أشعر بالفضول الكبير، لأنني كنت جزء من النادي وأطمح في تدريبه وربما أحصل على فرصتي يوماً ماً".

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وتابع:"الآن أقوم بعمل بعض الدورات التدريبية للحصول على الرخصة اللازمة من أجل تحقيق حلمي في المستقبل".

جدير بالذكر أن برباتوف حظى بمسيرة طيب مع مانشستر، حيث سجل 49 هدف في 150 مباراة لعبها بقميص الفريق.

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