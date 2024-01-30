برأ روبرتو مانشيني .. علي البليهي يوجه رسالة لجماهير السعودية بعد وداع كأس آسيا

ماذا قال البليهي عن الوداع المؤلم بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية؟

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بحزن كبير، علق علي البليهي؛ مدافع المنتخب السعودي، على وداع كأس آسيا قطر 2023 من دور الـ16 على يد كوريا الجنوبية، مبرئًا مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني من الاتهامات التي وجهت له.

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الأخضر خسر اللقاء بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، إذ خطف "شمشون" هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الـ45 دقيقة الثانية.

وقال المدافع خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب اللقاء: "اللهم لك الحمد والشكر، حظ موفق لنا ولجماهيرنا، ومبروك لكوريا، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن الحمد لله على كل حال".

وبشأن الانتقادات التي توجه لمانشيو ووصفه بـ"الجبان" لتراجع الأخضر في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للدفاع وهو ما لعب دورًا في استقبال هدف التعادل، أوضح البليهي: "تراجعنا أثر علينا، وتسبب في استقبالنا الهدف، لكن مانشيني لم يطلب منا التراجع، الكورويون فرضوا علينا ذلك، حاولنا جاهدين، لكن الله لم يكتبها لنا، الخير فيما اختاره الله"

واختتم موجهًا رسالة للجماهير السعودية: "حرام عودتكم إلى منازلكم بحزن، لكن سامحونا، إن شاء الله نعوضكم في قادم الاستحقاقات".

يذكر أن الأخضر لم يحقق اللقب القاري منذ تتويجه عام 1996، والتي كانت المرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1984 و1988.

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