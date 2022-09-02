برايثوايت: ليس هناك وقت للحديث عن برشلونة.. إسبانيول هو الأهم!

استفزاز لجمهور الكتالوني؟

للمرة الأولى يتحدث الدنماركي مارتين برايثوايت بعد موسم انتقالات مرير بالنسبة له قضاه محاولًا البقاء في برشلونة الذي كان بدوره يسعى لفسخ عقده بأي شكل ممكن، وهو ما حدث في الأخير.

تم تقديم الدنماركي لاعبًا في صفوف إسبانيول بشكل رسمي، وفي تصريحاته الأولى عقب الانضمام إلى إسبانيول، وبعد تقديمه الرسمي، تناول العديد من الأمور التي أدت إلى رحيله عن برشلونة، رغم إصراره على أن "الوقت الحالي لإسبانيول" وأنه "لا يريد الحديث عن برشلونة".

بدأ برايثوايت حديثه قائلًا: "ليس هذا الوقت المثالي للحديث عن برشلونة، بشكل عام أنا لا يهمني ما يقوه الناس!".

وأضاف: "رغم أنني كان يمكنني أن أبقى في برشلونة، إلا أنني رأيت مشروع إسبانيول مثيرًا للإعجاب بشكل كبير" مؤكدًا أنه أراد "الانتقال إلى نادٍ كبير يقدرني بشكل جيد وهذا أمر مهم بالنسبة لي، ولا أهتم بما يقوله الناس".

وحينما سئل عن كيفية عدم تقديره في برشلونة أجاب بأن "المشروع الرياضي يشرح كل شيء بالنسبة له" مشيرًا إلى أن تشافي أخبره بوضوح حول عدم الاعتماد عليه.

وعن توقعاته لاستقبال ملعب كامب نو له في أول لقاء يجمع برشلونة بإسبانيول على أكبر ملاعب أوروبا، أجاب الدنماركي: "لا أفكر الآن إلا في ملعب سان ماميس حيث سنخوض مباراة بلباو، المباراة المقبلة لن تكون في كامب نو".

ورفض برايثوايت الرد على سؤال حول شهوره الأخيرة في برشلونة مؤكدًا أنه "الآن سعيد وهذا ما يهم".

كما نفى برايثوايت أن يكون أي من مسؤولي برشلونة قد أخبره بعدم الذهاب إلى إسبانيول على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن "قراري نابع مني.. هذا هو الأمر".