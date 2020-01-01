برايثوايت: زوجتي ظنت مفاوضات برشلونة خيانة عاطفية

أخفى مفاوضاته مع برشلونة فظنت زوجته أنه يخونها!

قال الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة إنه أخفى مفاوضاته مع الفريق الكتالوني لدرجة جعلت زوجته تستشعر وجود خيانة عاطفية.

وانضم برايثوايت إلى برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية الماضية استغلالًا للقانون الذي يتيح التعاقد مع لاعب من داخل الدوري الإسباني في حال أصيب أحد اللاعبين إصابة طويلة.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه برايثوايت الانضمام إلى برشلونة بمثابة الحلم، أوضح كواليس المفاوضات السرية التي جمعته بالفريق الكتالوني قبل إتمام الصفقة.

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وقال برايثوايت: "حين تواصل معي برشلونة وأراد التعاقد معي لم أخبر أحدًا، حيث شعرت بالاضطراب وانتظرت بفارغ الصبر أن تتم الصفقة"

وأضاف: "لقد كانت زوجتي أول شخص أخبره بحقيقة المفاوضات لأننا دائمًا ما نتشارك كل شيء في حياتنا سويًا ورفقة أبنائنا، ولكن قبل أن أخبرها كانت الأمور طريفة بعض الشيء"

وتابع: "في بداية الأمر بدأت زوجتي تشك في المكالمات التليفونية المتكررة التي أجريها وكلما تصلني أخرج من البيت لأحافظ على سرية الأمر"

وأردف: "بدأت زوجتي تتشكك في شيء ما لدرجة أنها سألتني إذا كان لدي عشيقة، ولكن الأخبار تسربت قبل أن أخبرها وحين هممت بإخبارها قالت لي إنها تعرف ما سأقوله"

وحول مستقبل الليجا قال: "لدينا 11 مباراة من أجل الفوز بالدوري الإسباني سنركز لنجعل كل مباراة منهم أشبه بنهائي، نحافظ على تركيزنا في الوقت الحالي"

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي، ولكنه مهدد بفقدان صدارته في أي وقت كونه يتقدم بنقطتين فقط عن ريال مدريد.