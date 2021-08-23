برايتون يساعد برشلونة بفسخ عقد لاعب خيتافي!

نادي برشلونة يستفيد من انتقال لاعب خيتافي لصفوف برايتون!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة سيستفيد بمبلغ مالي كبير نظير رحيل لاعبه السابق مارك كوكوريا عن خيتافي في سوق الانتقالات الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي"، والتي أكدت أن كوكوريا سينتقل لصفوف برايتون الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن النادي الإنجليزي لن يتفاوض مع خيتافي على القيمة التي سيحصل بها على اللاعب، حيث سيدفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

خاص | ليفربول يوضح أسباب رفضه انضمام صلاح لمنتخب مصر

ويبلغ الشرط الجزائي الخاص بلاعب برشلونة السابق حوالي 18 مليون يورو، سيحصل برشلونة على 10% منهم.

وكان برشلونة قد اشترط الحصول على 10% من إعادة بيع اللاعب من نادي خيتافي عندما انضم لهم في يوليو من العام الماضي.

وحصل برشلونة بالفعل على 10 مليون يورو نظير انتقال اللاعب لصفوف خيتافي في الصيف الماضي، من المنتظر أن ترتفع إلى 12 مليون خلال أيام.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني على المستوى المادي في الأشهر الأخيرة، وانضمام اللاعب لبرايتون أو نابولي كما ربطته بعض التقارير سيفيد النادي ماديًا.