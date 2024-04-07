برايتون وبرشلونة لا يُريدانه .. الكشف عن الفريق الأقرب لضم أنسو فاتي!

وضعية فاتي مع برايتون أصبعت صعبة

أصبحت فكرة استمرار اللاعب أنسو فاتي مع برايتون الإنجليزي مستبعدة، وأيضًا عودته إلى ناديه برشلونة أصبحت شبه مستحيلة، ليبدأ في البحث عن فريق جديد، في ظل اهتمام من أندية أخرى.

ويلعب فاتي مع برايتون حاليًا على سبيل الإعارة، ولكن النادي الإنجليزي لا يُريد تجديد الإعارة أو التعاقد معه، بينما لا يرى مسؤولي برشلونة مكانًا له في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن أولوية أنسو فاتي هي العودة إلى إسبانيا مرة أخرى، وسط اهتمام من فالنسيا وإشبيلية، من أجل التعاقد معه.

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بينما مازال جورج مينديش وكيل أعمال فاتي يحافظ على خيار انتقال اللاعب إلى ولفرهامبتون، في ظل علاقات الوكيل القوية بالنادي، ولكن أولوية أنسو هي العودة إلى إسبانيا.

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وأصبحت وضعية فاتي معقدة مع نادي برايتون، خاصة بعدما استبعده روبرتو دي زيربي من تشكيل الفريق أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي، حيث قال عنه المدرب الإيطالي: "يحتاج إلى تحسين أدائه وحالته البدنية والعقلية، إنه أحد أفضل المواهب في العالم في مثل عمره".