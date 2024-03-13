براهيم دياز رفقة قاهر النصر ونجم الهلال .. مفاجآت وليد الركراكي في قائمة المغرب لمعسكر مارس

تعرف على قائمة أسود الأطلس في معسكر مارس

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس لمعسكر مارس الجاري، والذي سيشهد مواجهتي الأسود أمام موريتانيا وأنجولا.

ويواجه منتخب المغرب وديًا نظيره الأنجولي مساء الجمعة 22 مارس الجاري، على أن يلعب ضد موريتانيا يوم الأربعاء 27 مارس.

وشهدت قائمة أسود الطلس تواجد براهيم دياز جناح ريال مدريد لأول مرة، بعد أن كان يفكر في ضمه الركراكي أكثر من مناسبة سابقة.

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كما تواجد أيضًا سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، الذي قاد فريقه لقهر نادي النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بإقصائه بركلات الترجيح.

وتواجد أيضًا في القائمة ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، الذي تألق بشكل كبير خلال الفترة الماضية رفقة الزعيم، ليحافظ على مكانه بقائمة أسود الأطلس.