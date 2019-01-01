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براهيم دياز: الانضمام لريال مدريد حلم الطفولة

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Getty Images
لاعب النادي الملكي براهيم دياز يتحدث للمرة الأولى بعد انتقاله لريال مدريد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد، إن انتقاله للنادي الملكي كان حلمًا يراوده منذ الطفولة، وإن ارتدائه لقميص النادي الملكي هو أهم أيام حياته.

وقال دياز في مؤتمر تقديمه لجماهير ريال مدريد: "لقد حلمت بالانضمام لريال مدريد منذ أن كنت طفلًا، هذا هو اليوم الأهم في حياتي، عندما قررت مغادرة مانشستر سيتي كان أمامي ثلاثة خيارات، الأول كان اللعب لريال مدريد، والثاني كان اللعب لريال مدريد، والثالث كان اللعب لريال مدريد، لم أكن أتمنى الذهاب لأي فريق سوى ريال مدريد".

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يذكر أن براهيم دياز البالغ من العُمر 19 عاماً، كان قد سبق له اللعب في صفوف الناشئين بنادي ملجا، قبل الانتقال لصفوف مانشستر سيتي وتصعيده للفريق الأول منذ عام 2016.

أما على المستوى الدولي، فلم يسبق لدياز اللعب مع المنتخب الإسباني الأول حتى الآن.

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