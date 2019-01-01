بعد الإقالة.. ماذا قدم برانكو إيفانكوفيتش مع أهلي جدة؟

أهلي جدة يقيل مدربه بعد الإخفاق في الدوري السعودي أمام الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر نادي أهلي جدة إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق عقب السقوط أمام الوحدة في مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يقدم الأهلي مع برانكو الأداء الذي يرغب به الجماهير للبحث عن الإنجازات وفي البطولات في الموسم الجديد من الكرة السعودية لينهي صيامه عن البطولات مؤخرًا.

الأهلي سقط أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بالدوري، وسجل السومة هدفًا متأخرًا في المباراة بعدما أهدر ركلة جزاء أيضًا.

بعد إقالة برانكو، وأنه أول ضحايا بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نستعرض معكم خلال التقرير التالي ماذا قدم المدرب الكرواتي مع الأهلي خلال ولايته.

تولى برانكو تدريب الأهلي منذ بداية يوليو الماضي، وقاد الراقي في 5 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8.

بدأ الكرواتي مشواره مع الأهلي بمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا بذهاب دور الـ16 وتلقى هزيمة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه بالجوهرة المشعة.

وفي لقاء الإياب حقق فوزًا هزيلًا بهدف دون رد، حيث لم يكفيه لتخطي الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمنافسة على اللقب.

وبدأ مشواره مع الأهلي في الدوري السعودي بمواجهة العدالة في الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف دون لكل فريق، وبعدها حقق فوزًا صعبًا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

وجاءت القشة التي قسمت ظهر البعير وأطاحت ببرانكو خارج الأهلي وهي الهزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي.