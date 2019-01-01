براندت يرفض كبار أوروبا من أجل بروسيا دورتموند

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن اللاعب جوليان براندت قد قرر الانضمام لصفوف فريق بروسيا دورتموند وتجاهل يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى اللاعب جوليان براندت نجم بايرن ليفركوزن في تمثيل فريق بروسيا دورتموند خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب لا يريد مغادرة الدوري الألماني في الوقت الحالي ويرى أن دورتموند خيارًا مثاليًا.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم :

🇪🇸 برشلونة

🇪🇸 أتلتيكو مدريد

🇪🇸 ريال مدريد

🇪🇸 فالنسيا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مان سيتي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 توتنهام

🇮🇹 يوفنتوس

🇮🇹 نابولي

🇩🇪 بايرن ميونخ

🇩🇪 دورتموند

🇩🇪 لايبزيج

🇩🇪 ليفركوزن

🇫🇷 باريس

🇫🇷 ليل

🇷🇺 زينيت

🇵🇹 بنفيكا

🇧🇪 جينك

🇦🇹 سالزبورج — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن اجتماعًا بين والد جوليان براندت ومايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند قد أقيم في الساعات الأخيرة وتم من خلاله الاتفاق على الكثير من التفاصيل.

وأشارت أن الصفقة من الممكن أن تتم بمبلغ مالي بسيط لن يتجاوز الـ 28 مليون يورو، مما يعني أن اللاعب لن يكلف خزائن دورتموند الكثير.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة سابقة أكدت أن الرباعي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وتوتنهام يسعون للحصول على خدمات اللاعب.