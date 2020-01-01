براد جونز يكشف موقفه من الاستمرار مع النصر

حارس مرمى النصر يتحدث عن رغبته في البقاء في الملاعب حتى سن الأربعين.

كشف الأسترالي براد جونز، حارس مرمى فريق نادي النصر السعودي، عن مستقبله مع ناديه، بعد اقتراب انتهاء عقده، بنهاية الموسم الحالي.

وانضم جونز إلى صفوف نادي النصر، خلال صيف 2018، قادمًا من نادي فينورد الهولندي، حيث لعب للعديد من الأندية، أبرزها ميدلزبرة وليفربول.

جونز قال خلال تصريحات لصحيفة "فينورد نيوز" الهولندية: "تجربة النصر تسير على ما يرام، ولا زالت أتعافى من العملية التي أجريتها في إصبعي، وأحاول الاستفادة من فترة التوقف، لكي أكون جاهزًا للمشاركة في أي وقت".

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الحارس الأسترالي تابع: "أتوقع أن تعود المسابقة خلال شهر أغسطس المقبل، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن، وعلى أي حال هدفي هو الحفاظ على لياقتي، حيث أحضرت إلى منزلي بعض المعدات الرياضية".

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لاعب النصر أردف: "ليس من السهل السفر مع 3 أطفال، ولو عدنا إلى أستراليا، سنخضع للحجر الصحي في أحد الفنادق أسوبعين، وهذا الأمر مستحيل، ولذلك سأبقى في الرياض، والطقس جميل، والفيروس تحت السيطرة في السعودية".

وشدد جونز على أنه يريد الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين أو أكثر، وذلك بالمحافظة على لياقته البدنية، حيث يبلغ من العمر حاليًا 38 عامًا.

واختتم براد جونز تصريحاته قائلًا: "ما زلت أحتفظ بمنزلي في هولندا، والعودة إلى هناك ممكنة، وكنت أفكر بشكل دائم في خوض مغامرة جديدة، لأنني قضيت وقتًا ممتعًا هناك".