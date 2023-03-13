براتب أقل ثلاث مرات .. برشلونة يترك الكرة في ملعب بوسكيتس!

النادي الكتالوني قدم عرضه النهائي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل الوضع الحالي بين برشلونة وقائده سيرجيو بوسكيتس فيما يتعلق بعقد اللاعب مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيرارد روميرو والذي أكد أن العرض الجديد والأخير من النادي الكتالوني سيكون لمدة موسم زائد موسم إضافي اختياري.

وعرض برشلونة على بوسكيتس الحصول على ثلاثة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد كدخل صافي دون ضرائب، وهو أقل بثلاثة مرات من راتبه الحالي.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب يفاضل بين عدة عروض في الوقت الحالي منهم عروض عربية وأخرى من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عرض برشلونة.

جدير بالذكر أن بوسكيتس كان قد صنع هدفين في آخر مواجهتين لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو.