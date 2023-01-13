براءة ميندي من تهم الاغتصاب.. جوارديولا والسيتي يرفضان التعقيب

بعد محاكمة استمرت 5 أشهر.. القضاء البريطاني يقول كلمته

بشكل رسمي، نفى القضاء البريطاني بشكل قاطع تهمة اغتصاب 4 نساء والاعتداء على خامسة عن اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي.

بذلك تمت تبرئة ميندي من 6 تهم بالاغتصاب وواحدة من الاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت 5 أشهر في تشيستر.

مع ذلك، سيواجه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا محاكمة أخرى متبقية بعد أن تعذر على هيئة المحلفين التوصل إلى أحكام بتهمة اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى في 2020.

بشكل عام، اتهم ميندي بسبع تهم اغتصاب لأربع نساء، وتهمة واحدة بمحاولة اغتصاب امرأة خامسة، وتهمة أخرى بالاعتداء الجنسي على امرأة سادسة بعد اعتقاله في 11 نوفمبر 2020.

وأقسم ميندي في المحاكمة على أن كل النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن، أردن ممارسة الجنس معه.

من ناحيته، رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الحديث عن الأمر، قائلًا إن "بيان مانشستر سيتي حول الأمر يمثله".

وجاء في بيان السيتي: "يشير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية في تشيستر اليوم، حيث وجدت هيئة المحلفين أن بنيامين ميندي غير مذنب في سبع تهم"

"نظرًا لوجود بعض الملفات العالقة حتى الآن بهذه القضية، فإن النادي ليس في وضع يسمح له بالتعليق أكثر في هذا الوقت".