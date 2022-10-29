بذكريات زيدان .. نطحة وبطاقة حمراء لدييجو كوستا!

النجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية يتلقى بطاقة حمراء على طريقة زين الدين زيدان.

تعرض النجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا للطرد في مواجهة فريقه الجديد وولفرهامبتون أمام نظيره برينتفورد في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث قام اللاعب بنطح منافسه على الكرة بن مي بالرأس وقرر الحكم أن يطرده بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

تلك الحادثة تعيد إلى الأذهان البطاقة الحمراء الأشهر في تاريخ الملاعب العالمية الخاصة بالفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد المعتزل، عندما قام بنطح ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.

كوستا كان قد عاد لتوه للدوري الإنجليزي وخاض أول مباراة مع فريقه الجديد وولفرهامبتون في الـ 17 من سبتمبر الماضي والمفارقة أنه لم يتلق أي بطاقة حمراء سابقة في ثلاثة مواسم رفقة تشيلسي.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستمر تعثر وولفرهامبتون ويبقى الفريق في المركز الـ 18 برصيد عشر نقاط.