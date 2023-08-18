بذكريات المونديال .. تشواميني يسخر من جود بيلينجهام

تشواميني يسخر من ردة فعل بيلينجهام المُتكررة!

سخر تشواميني لاعب ريال مدريد من زميله جود بيلينجهام المنضم حديثًا لصفوف الملكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ريال مدريد أعلن عن تعاقده مع جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة كلفت خزائن النادي 134 مليون يورو.

ونشر تشواميني عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة لتسديدته التي سجل من خلالها هدفًا في شباك إنجلترا بكأس العالم قطر 2022، والتي ظهر خلالها بيلينجهام بنفس ردة الفعل التي ظهر بها أثناء نفس تسديدة الفرنسي ولكن في تدريبات ريال مدريد.

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وعلق تشواميني عليها قائلًا: "نفس ردة الفعل، لكن ليست نفس النهاية".

تشواميني كان قد سجل هذا الهدف في شباك منتخب إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 ليتأهل الديوك إلى نصف نهائي المسابقة التي خسروها في نهاية المطاف أمام منتخب الأرجنتين.