"بذات الطريقة!" .. الكشف عن المخطط المتبع لإسقاط النصر

تعرف على طريقة إسقاط النصر هذا الموسم

shahid

تراجع مستوى ونتائج فريق نادي النصر خلال الموسم الحالي، ويبدو أن الأمر أصبح عادة في العالمي، بعد تكرار هذا السيناريو خلال المواسم الأخيرة.

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النصر كان متصدرًا لترتيب دوري روشن للمحترفين، وكان يسير بخطى ثابتة نحو الاستمرار في الصدارة، ولكن تراجعت النتائج بشكل كبير، خاصة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وكشف الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان عن الطريقة المتبعة بشكل دائم، من أجل هدف فريق النصر، والتي تم استخدامها هذا الموسم من أجل إبعاد الفريق عن منصات التتويج.

وجاء نص تغريدة الفرحان كالآتي: "بذات الطريقة (بكل تفاصيلها) التي هدمت فريق الأستاذ السويلم، يتم الآن هدم هذا الموسم، التركيز الآن على تاليسكا وسيتبعونه برونالدو وألفارو وإلخ..".

وأضاف: "نعم تاليسكا لم يظهر كما تتمنى جماهير الشمس، ولكن كرة القدم ليست لعبة فردية فتاليسكا ضحية أخطاء تدريبية، وسوء جماعية الفريق ما سبب له إحباطاً لا يمكن تجاهله".

واختتم الفرحان تغريدته قائلًا: "سيتم هدم الفريق، ثم سيعود النصر لنقطة الصفر، للبناء من جديد وبكل أسف هذه هي ثقافة العاطفة النصراوية الفائرة، التي لا تتعلم من أن سياسية الهدم الجماعي بمعاول الغضب المدمرة، هي أسواء طريقة للدفاع عن مجد النصر".

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