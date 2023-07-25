بديل ياسر الشهراني .. حقيقة انتقال ظهير الأهلي إلى الهلال في أغرب صفقات الميركاتو

أحمد فرهود
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واحدة من أغرب الصفقات التي ترتبط بنادي الهلال

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لا يخفى على أحد، أن مسؤولي نادي الهلال، يبحثون عن ظهير أيسر جديد، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي؛ بسبب عدم وجود "بديل" للنجم الدولي ياسر الشهراني، الذي تأثر مستواه بكثرة الإصابات.

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لكن.. المفاجئ هو ارتباط اسم النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري، بالانتقال إلى الزعيم؛ حيث قالت شبكة "فوتبول تونيزيان"، إن الهلال اتصل بمسؤولي القلعة الحمراء، لحسم الصفقة.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، عن حقيقة انتقال معلول، إلى صفوف الفريق الأزرق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب السيف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: "خبر مفاوضات الهلال مع علي معلول، غير صحيح".

الظهير التونسي البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف الأهلي المصري، منذ عام 2016؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 47 هدفًا وصانعًا 75 آخرين، خلال 254 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 2650نجولو كانتي
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  • 6919صفقة أخرى
49673 الأصوات