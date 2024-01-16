بديل هندرسون؟ الاتفاق يُنافس فلامنجو على لاعب وسط ليفربول

الاتفاق يضع الخطط تحسبًا لأي طارئ

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رغم نفي المصادر الصحفية السعودية ما يُثار في الإعلام الأوروبي حول طلب جوردان هندرسون الرحيل عن الاتفاق والعودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، إلا أن الفريق السعودي يُجهز نفسه جيدًا لأي طارئ قد يحدث خاصة في الصيف القادم.

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هندرسون أوقف كل هذا الجدل حول مستقبله بانضمامه إلى معسكر الاتفاق في أبو ظبي، لكن هذا لا يمنع حقيقة إمكانية رحيله عن الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الاتفاق يُجهز كما يبدو لتلك الخطوة من جانب اللاعب، ولذا يسعى خلف ضم زميله السابق ولاعب وسط ليفربول، تياجو، الذي سيُصبح حرًا بنهاية عقده في بداية يوليو القادم.

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صحيفة ستاندرد أوضحت أن تياجو بات على أعتاب الرحيل عن الريدز بعد مسيرة استمرت لـ4 سنوات أعيقت كثيرًا بسبب الإصابات، مشيرة إلى حرص عدد من الأندية على التوقيع معه أبرزها فلامنجو والاتفاق.

يُشار إلى أن تياجو لم يلعب أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم لمعاناته من إصابة في الورك تعرض لها في إبريل الماضي وتجددت خلال سبتمبر الماضي.

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