بديل نيكو ويليامز.. ليفربول ينهي "صيام" الميركاتو بصفعة على وجه برشلونة!

صفقة يدرك المدرب الهولندي أرني سلوت كيف يستفيد منها على أكمل وجه

بخلاف ضم الحارس الجورجي جيورجي مامارادشفيلي، لم يضم ليفربول أي لاعب إلى الآن في مراكز اللعب المختلفة، ما ترك مشجعيه في حالة من القلق والترقب لنهاية سوق الانتقالات.

لكن يبدو أن هذه الوضعية ستتغير في غضون ساعات، مع وصول ليفربول لاتفاق كلي لضم فيديريكو كييزا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو ذكر عبر حسابه على "إكس" أن كييزا وليفربول توافقا على كافة بنود الصفقة، إضافة إلى يوفنتوس نادي كييزا الذي لا يريد إبقاءه بين صفوفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصفقة المرجحة وفقًا لرومانو، ستكلف خزائن الريدز 11 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى بعض المتغيرات، ويتمكن من خلالها من ضم أحد أهم لاعبي الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة بعقد مدته 4 أعوام.

مدرب يوفنتوس الجديد تياجو موتا، كان قد أخطر كييزا في وقت سابق بعدم حاجته لخدماته، ما دفع العديد من الأندية للبدء في الاستفسار عن ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، خصوصًا برشلونة الذي كان يعتبر كييزا خير بديل حال عدم التوصل لاتفاق مع بيلباو بشأن نيكو ويليامز.