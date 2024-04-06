بديل مثالي لكارباخال.. ظهير جيرونا يغازل ريال مدريد ويصدم مانشستر سيتي!

البرازيلي يملك إمكانيات هائلة

صحيح أن نادي جيرونا فشل في إكمال طفرته التي فعلها في الجزء الأول من الموسم وتراجع إلى المركز الثالث بعد أيام طويلة كان فيها بصدارة الدوري الإسباني، إلا ان لاعبيه الأفضل لا يزالون يعبرون عن أنفسهم بأفضل شكل ممكن.

أخد هؤلاء هو البرازيلي يان كوتو، الذي يعد من اكتشافات المدرب ميشيل في مركز الظهير الأيمن، وهو المعار من مانشستر سيتي ويعود إليه في الصيف.

تبدو الأمور واضحة بأن ريال مدريد يريد الحصول على اللاعب كخليفة لداني كارباخال، ورغم بعض المشاكل الدفاعية، يظل كوتو خيارًا رائعًا للمدرب كارلو أنشيلوتي.

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ليس رائعًا فقط من حيث القيمة الفنية، ولكن من حيث إرادته اللعب في ريال مدريد، فقد قال في تصريحات لراديو كتالونيا إنه "لو خير في المستقبل فلن يختار مانشستر سيتي!".. قبل أن يؤكد أن اللعب للسماوي "حلم بكل تأكيد".

وحينما سئل عما إذا كان يمكن أن يفضل ارتداء قميص ريال مدريد أجاب: "بالتأكيد ريال مدريد خيار متاح".. المؤكد أن اللاعب البرازيلي الذي توهج مع كوريتيبا قبل أن يقتحم الأجواء في أوروبا مرشح لعدم المكوث في جيرونا طويلًا.