بديل كيليان مبابي .. باريس سان جيرمان يجد ضالته في الدوري الإنجليزي

في انتظار ميركاتو ناري

يعمل باريس سان جيرمان في الوقت الراهن على وضع خطة لسوق الانتقالات، بعد تأكدهم من رغبة كيليان مبابي عدم تجديد تعاقده مع وجود احتمال لرحيله هذا الصيف بدلًا من خسارته مجانًا في الصيف التالي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية يستهدف نادي باريس سان جيرمان استغلال نفس الموقف الذي يتعرض له توتنهام مع نجمه هاري كين الذي يحق له الرحيل الصيف القادم مجانًا بنهاية تعاقده.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي يضغط بقوة من أجل استقدام هاري كين هذا الصيف لتدعيم صفوف النادي في رحلة البحث عن أول لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقارير فإنه مع اقتراب لويس إنريكي من إتمام التعاقد مع باريس سان جيرمان لتدريب الفريق خلفًا لكريستوف جالتييه، حيث يأمل نادي العاصمة في حسم صفقة نجم السبيرز سريعًا للعمل مع المدرب الإسباني على تطبيق أفكاره.

يذكر أن كين في الموسم الماضي خاض 49 مباراة بجميع المسابقات وسجل 32 هدفًا، ولديه خمس تمريرات حاسمة.