عودة ابن الكاستيا الضال!

يقترب ريال مدريد من إعلان رابع صفقاته الصيفية، باستعادة أحد أبنائه، الذين تدربوا في فريق الكاستيا، لكن هل يؤثر ذلك على إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي لدعم خط الهجوم الذي نقص كثيرًا برحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

كشف فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، أن ريال مدريد اتفق مع خوسيلو مهاجم إسبانيول على كافة البنود، ويتبقى توقيع التعاقد بين الطرفين.

إسبانيول وافق على رحيل نجم الفريق إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة هذا الصيف بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ووفقًا لما نشره رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ستتم الصفقة وتبقى توقيع اللاعب على العقود، حيث سينتقل على سبيل الإعارة حتى صيف 2024، وسيحصل نادي إسبانيول على 500 ألف يورو قيمة إعارة المهاجم الإسباني الدولي، كما يوجد بند خيار الشراء غير إلزامي بقيمة 1.5 مليون يورو؛ ووافق اللاعب على تخفيض راتبه من أجل إتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا شارك مع إسبانيول في 38 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي وسجل 17 هدفًا وصنع 4 آخرين، وحصل اللاعب على أول استدعاء دولي في مسيرته مع منتخب إسبانيا الأول في مارس الماضي، وخاض 3 مباريات مع اللاروخا سجل فيهم ثلاثة أهداف.