بديل صلاح من الدوري الهولندي.. ليفربول يستعد لرحيل الملك المصري!

ليفربول يجد بديل صلاح في الدوري الهولندي...

كشفت تقارير صحفية عن استقرار ليفربول، على التعاقد مع بديل محمد صلاح، نجم الريدز، من صفوف الدوري الهولندي، ومن المنتظر حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح مستقبل محمد صلاح، مع ليفربول غامضًا في ظل ارتباط الفرعون المصري بالرحيل عن الريدز، وسط اهتمام أندية الدوري السعودي، ومع رحيل يورجن كلوب من الفريق الإنجليزي، ازدادت الشكوك حول استمرار النجم المصري.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع " Football Insider" فإن إدارة ليفربول، تتابع يوهان باكايوكو، لاعب نادي ايندهوفن الهولندي، ومعجبة بمستوى اللاعب الشاب، وتدرس التعاقد معه.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول، ترى في اللاعب البلجيكي الشاب بديلًا لمحمد صلاح، وستعمل على انهاء التعاقد معه بشكل سريع، بعدما لاقى اهتمامًا من بعض الأندية الأوروبية في الصيف الماضي وعلى رأسهم توتنهام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن باكايوكو صاحب الـ 21 عامًا، قد شارك مع فريقه هذا الموسم في 48 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 14 هدفًا، وصنع 14 آخرين.