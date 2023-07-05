بديل رياض محرز؟ .. الأهلي يتحرك لضم ساحر فيورنتينا

هل فشلت صفقة رياض محرز؟!

بدأ النادي الأهلي السعودي، في التحرك للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، قد يكون "بديلًا" لصفقة النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

الأهلي يحاول منذ فترة، التعاقد مع محرز، الذي رحب مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط رفض من إدارة مانشستر سيتي، في التخلي عنه - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، عن تحرك من الراقي؛ للتعاقد مع اللاعب الفرنسي جوناثان أيكونيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي.

وكتبت الشبكة القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفرنسي أيكونيه؛ ضمن الصفقات المرشحة للانضمام إلى الأهلي السعودي".

نجم فيورنتينا البالغ من العمر 25 سنة، يجيد في الجناح الأيمن، وهو نفس مركز محرز؛ حيث شارك في 72 مبارة رسمية مع فيورنتينا، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

جدير بالذكر أن جوناثان أيكونيه، أحد أبناء نادي باريس سان جيرمان، كما مثّل ناديي مونبيلييه وليل في فرنسا، قبل الانتقال إلى فريقه الإيطالي الحالي.