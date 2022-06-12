بديل جيد لأبو بكر .. "كنتاكي" تسخر من انتقال رونالدو إلى النصر!

صفقة تاريخية قد تحدث بالميركاتو الشتوي

السخرية مستمرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذه المرة بسبب الأنباء حول اقترابه من الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

رونالدو قام بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد هذا الشهر بالتراضي، بعد خروج النجم البرتغالي للهجوم على إدارة النادي والمدرب إريك تين هاج في تصريحات مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن صاحب الـ37 سنة اقترب من الانضمام للنصر لمدة عامين ونصف خلال شهر يناير القادم، مع الحصول على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

وهو الخبر الذي علق عليه الحساب الرسمي لشركة "كنتاكي" في بريطانيا على موقع "تويتر"، حيث قال الحساب إن رونالدو سيكون بمثابة البديل الجيد للكاميروني فينسنت أبو بكر الذي يلعب حاليًا للنصر.

Decent back up to Aboubakar tbf https://t.co/2ggR9eV76K — KFC UK (@KFC_UKI) December 5, 2022

جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع منتخب البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، ولم يحسم مصيره بشكل رسمي حتى الآن.