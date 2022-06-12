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كريستيانو رونالدو

بديل جيد لأبو بكر .. "كنتاكي" تسخر من انتقال رونالدو إلى النصر!

علي سمير
10:08 م غرينتش+2 6‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo portugal sulk 16:9
صفقة تاريخية قد تحدث بالميركاتو الشتوي

السخرية مستمرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذه المرة بسبب الأنباء حول اقترابه من الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

رونالدو قام بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد هذا الشهر بالتراضي، بعد خروج النجم البرتغالي للهجوم على إدارة النادي والمدرب إريك تين هاج في تصريحات مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن صاحب الـ37 سنة اقترب من الانضمام للنصر لمدة عامين ونصف خلال شهر يناير القادم، مع الحصول على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

وهو الخبر الذي علق عليه الحساب الرسمي لشركة "كنتاكي" في بريطانيا على موقع "تويتر"، حيث قال الحساب إن رونالدو سيكون بمثابة البديل الجيد للكاميروني فينسنت أبو بكر الذي يلعب حاليًا للنصر.

جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع منتخب البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، ولم يحسم مصيره بشكل رسمي حتى الآن.

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