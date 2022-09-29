بديل جديد لبوسكيتس؟ برشلونة يفكر في دفع 50 مليونًا لضم زميل رونالدو!

برشلونة يفكر في تعويض بوسكيتس بزميل رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق برشلونة بالتفاوض مع نادي وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع متوسط الميدان روبين نيفيش.

حيث يستمر النجم البرتغالي في تقديمه عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي، لكنه سيكون من الأسماء الهامة في سوق الانتقالات القادم مع اقتراب نهاية عقده.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يراقب وضع نيفيش، حيث يستعد البلوجرانا لدفع 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

وينتهي عقد روبين في صيف عام 2024، مما يعني أن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة سيتبقى في عقده موسم واحد فقط، وهي ورقة ضغط ينوي استغلاها الفريق الكتالوني.

كما أوضح التقرير أن فريق وولفرهامبتون لن يتنازل عن نيفيش بأقل من 50 مليون يورو، حيث يرون أنه يمتلك جودة مناسبة لهذا السعر.

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وأشار التقرير إلى رغبة النجم البرتغالي في الرحيل، حيث لا ينوي نيفيش تجديد عقده مع الذئاب ويرى أن عليه الدخول في تجربة جديدة.

في الوقت ذاته، يحاول برشلونة التعاقد مع متوسط ميدان جديد يمكنه تعويض سيرجيو بوسكيتس، حيث من المرجح أن يرحل النجم الإسباني بنهاية الموسم.

وحتى الآن، ارتبط اسم البلوجرانا بمتوسط ميدان تشيلسي، النجم الإيطالي جورجينيو، ويبدو أن نيفيش بات في الصورة.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة القادمة ستكون يوم السبت المقبل ضد ريال مايوركا ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.