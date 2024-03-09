"بديل بيلينجهام قد يدمرنا".. بينيتيز يخشى "التأثير على الحكام" أمام ريال مدريد!

رافا ينتظر أخطاء الميرنجي!

تحدث رافائيل بينيتيز المدير الفني لسيلتا فيجو، عن مخاوفه من الأداء التحكيمي في مواجهة ريال مدريد غدًا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وقال بينيتيز، في مؤتمر صحفي اليوم: "لدي ثقة كبيرة في الحكام، أفهم أن الأمر ليس سهلا، وأن الضغط يمكن أن يكون له تأثير في بعض الأحيان، وأنا على ثقة من أن هذا ليس هو الحال، وأنه لا توجد أشياء غريبة".

وأضاف: "علينا التفكير في أن الحكام سيحاولون بذل قصارى جهدهم، وكلما قل تدخل VAR سيعني هذا أنه لا توجد حالات مثيرة للجدل".

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وزاد: "غياب جود بيلينجهام (للإيقاف) قد يكون أمرًا مفيدًا فهو لاعب رائع، لكن أي لاعب آخر في ريال مدريد سيشارك مكانه، هو بالتأكيد لاعب رائع وربما يكون هو الشخص الذي يفسد الأمر علينا".

وتابع: "ريال مدريد لديه كل الخيارات، أريد أن يكون سيلتا قويًا وصلبًا وأن يرتكب الخصم الأخطاء حتى نتمكن من الاستفادة منها".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 (آخر مراكز البقاء)، بفارق نقطتين فقط عن قادش (خاض مباراته في الجولة).